Soltanto 0-0 in casa del Parma. Il Secolo XIX in apertura sul Genoa: "Pari con rimpianti"

"Genoa, pari con rimpianti". Titola così in prima pagina Il Secolo XIX, che si concentra sul Grifone e sul pareggio ottenuto nel lunch match della ventunesima giornata. La formazione di Daniele De Rossi infatti non è andata oltre lo 0-0 contro il Parma, raccogliendo un punto buono in ottica salvezza ma tornando a casa con qualche rimpianto. Le occasioni per portare a casa i tre punti, infatti, non sono mancate ai rossoblu.

Il Genoa tanto nel primo quanto nel secondo tempo ha avuto molte chance per sbloccare il parziale ma ha dovuto fare i conti anche con la qualità di Corvi. Il portiere del Parma ha salvato più volte i suoi dal gol, specialmente in un'opportunità capitata a Colombo a ridosso del novantesimo. In ogni caso il Genoa è riuscito a proseguire nel solco della continuità, come testimoniato dal quarto risultato utile consecutivo in campionato.

Il Grifone si è portato a quota 20 in classifica, mantenendo un buon margine sul terzultimo posto ora occupato dal Lecce, fermo con 17 punti. Il Genoa ora riprenderà il proprio cammino dal Ferraris, dovrà andrà alla ricerca di un successo dopo il 3-0 rifilato al Cagliari. Sull'agenda degli uomini di De Rossi c'è il Bologna, atteso proprio a Genova domenica e reduce dal ko subito contro la Fiorentina.