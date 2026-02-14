Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di sabato 14 febbraio 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi accendono i riflettori sul derby d’Italia e sulle sue ripercussioni nella corsa al titolo: l’Inter chiamata a difendere il primato, la Juventus a sfruttare lo scontro diretto per accorciare, con il Milan che resta in scia a -5 e osserva interessato. Titoli forti e analisi tattiche accompagnano il racconto di una sfida che può indirizzare la stagione.

Ampio spazio agli episodi chiave, tra rigori sbagliati, polemiche arbitrali e scelte tecniche discusse. Focus sui singoli, sulle condizioni dei big e sugli equilibri nei reparti, mentre si allarga lo sguardo anche alla zona Champions e alla lotta salvezza, in un turno che promette di pesare su più fronti della classifica.

Non mancano gli approfondimenti sul momento delle altre protagoniste, tra panchine sotto osservazione, strategie di mercato e rendimento dei nuovi acquisti. I quotidiani analizzano numeri, calendario e incroci diretti, delineando scenari e possibili ribaltoni in una settimana che si annuncia decisiva per obiettivi e gerarchie.