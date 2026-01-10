Lecce, Gandelman si presenta. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Cresciuto tra Kakà e Ronaldo"
"Gandelman: 'Le mie origini brasiliane. Cresciuto vedendo Kakà e Ronaldo" scrive il Nuovo Quotidiano di Puglia in prima pagina. "Da bambino ho sempre ammirato Kakà e Ronaldo" ha detto. Il neo giallorosso ha domani in panchina col Parma?
Il comunicato dei giallorossi che ne annuncia l'approdo: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Omri Gandelman dal KAA Gent. Il centrocampista classe 2000 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva".
