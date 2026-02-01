Ricci decide il derby ligure, Il Secolo XIX: "Gioia Samp al 90', Spezia nei guai"
TUTTO mercato WEB
Il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX è dedicato alla Sampdoria. La squadra di Gregucci-Foti si è imposta 1-0 sullo Spezia grazie al gol a tempo scaduto di Ricci che ha consegnato ai blucerchiati tre punti vitali per la lotta salvezza. Questa l'apertura del quotidiano: "Gioia Samp al 90', Spezia nei guai".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile