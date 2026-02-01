Ricci decide il derby ligure, Il Secolo XIX: "Gioia Samp al 90', Spezia nei guai"

Il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX è dedicato alla Sampdoria. La squadra di Gregucci-Foti si è imposta 1-0 sullo Spezia grazie al gol a tempo scaduto di Ricci che ha consegnato ai blucerchiati tre punti vitali per la lotta salvezza. Questa l'apertura del quotidiano: "Gioia Samp al 90', Spezia nei guai".