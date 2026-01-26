Milan stoppato. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Volo Juve. E l'Inter scappa"
TUTTO mercato WEB
"Volo Juve. E l'Inter scappa" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Fuga Scudetto dell'Inter, a +5 sul Milan e a +9 sul Napoli. La squadra di Allegri resta imbattuta ma non va oltre l'1-1 all'Olimpico. Primo tempo di marca romanista con un Maignan decisivo. I gol nella ripresa: prima De Winter, poi il pari su calcio di rigore di Pellegrini.
Alle 18 vittoria importante della Juventus sul Napoli. Battuto per 3-0 Antonio Conte, ma non sono mancate le polemiche per un doppio contatto in area di rigore bianconera. David al 22' ha sbloccato la gara, poi nella ripresa il raddoppio di Yildiz sull'errore di Juan Jesus e infine il tris firmato da Kostic per la festa bianconera con Spalletti aggrappato al treno Champions.
Altre notizie Rassegna stampa
Serie A show, Corriere della Sera: "Pari Roma, il Milan rallenta. Festa Juve, Napoli a -9 dall'Inter"
Editoriale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
1 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile