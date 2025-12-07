Napoli-Juve, Corriere del Mezzogiorno: "Conte in silenzio. Spalletti: storia importante"

Presentando il match fra Napoli e Juventus di questa sera, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza la vigilia dei due tecnici Conte e Spalletti. Il primo non ha effettuato la conferenza stampa mentre il secondo ha commentato l'anno dello scudetto e l'emozione nel tornare al "Maradona". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Conte resta in silenzio. Spalletti: qui una storia importante".