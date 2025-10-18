Nuovi piani per Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "San Carlo e stadio Maradona: la linea Fico"

"San Carlo e stadio Maradona: ecco la linea Fico" scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno (ediz. Campania): in apertura. Il sindaco consegna all'ex presidente della Camera l'agenda per la città. Progetti già pronti, solo da finanziare.

Gaetano Manfredi e Roberto Fico si incontrano in vista delle prossime elezioni Regionali e il sindaco di Napoli detta al candidato di centrosinistra l'Agenda Napoli: una serie di ambiziosi interventi per il capoluogo che spaziano dalla Coppa America, ai trasporti, al rifacimento dello stadio Maradona e alle politiche culturali con il San Carlo in testa.

"È normale che dobbiamo lavorare affinchè Napoli acceda a Euro 2032, anche perché abbiamo uno stadio che porta il nome del migliore giocatore del mondo. La Regione farà la sua parte e studierà, con il sindaco di Napoli, i progetti e i finanziamenti necessari". Lo ha detto Roberto Fico, candidato della coalizione di centrosinistra alle regionali in Campania, in relazione al tema della riqualificazione dello stadio Maradona in vista degli Europei di calcio che si disputeranno nel 2032.