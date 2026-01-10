Oggi arriva il Bologna, La Provincia: "Per il Como una sfida che vale l'Europa"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Provincia di Como, proponendo questo titolo sulla formazione cittadina: "Oggi arriva il Bologna: per il Como una sfida che vale l'Europa". Confronto tra la squadra rivelazione delle ultime due stagioni e quella che può raccoglierne il testimone. Questione nuovo stadio, il club: "Niente albergo".

Fabregas in vista della gara, focalizzandosi sull'avversario odierno più che sui sogni europei: "No, non c'è senso di parlare di questo. So che abbiamo una partita molto importante, contro una grandissima squadra ed è l'unica cosa che mi preoccupa. Il resto sono parole che portano il vento. Devi dimostrare di essere superiore in campo".