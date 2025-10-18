Roma con l'attacco ad alta qualità, Corriere di Roma: "Giocano Dybala, Pellegrini e Soulé"

"Roma con l'attacco ad alta qualità. Giocano Dybala, Pellegrini e Soulé" scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi. Grande attesa per il big match dell'Olimpico tra i giallorossi e l'Inter. Gasperini punta su Dybala falso nueve con Pellegrini e Soulé alle sue spalle per un attacco ad alta qualità contro i nerazzurri.

Dopo l'infortunio Dybala è rimasto a Roma per ritrovare la condizione. Contro l'Inter può partire dal primo minuto? "Quello che sarà domani lo vedremo, le nostre soluzioni sono conosciute e non ci discosteremo da quelle. Con Dybala abbiamo fatto due buone settimane, a lui sono servite molto così come a Pellegrini e a tutti gli altri. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questi giorni, quelli rimasti qua sappiamo esattamente come stanno a differenza di quelli andati via con la Nazionale. L'incognita di ricominciare dopo la sosta è così per tutti" ha detto Gasperini alla vigilia.