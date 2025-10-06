Roma e Napoli, vetta per due. Corriere dello Sport in apertura: "Gasp è il più uno"

"Gasp è il più uno" scrive il Corriere dello Sport in apertura soffermandosi sulle vittorie di Napoli e Roma rispettivamente contro Genoa e Fiorentina che valgono il primo posto in classifica per entrambe. Gasp si prende un posto nella corsa a titolo e vola a 15 insieme a Conte ribaltando l'iniziale svantaggio in casa della Fiorentina. Anche i campioni d'Italia vincono in rimonta per 2-1 con Anguissa e Hojlund.

Zero a zero allo Stadium - Nel posticipo di giornata solo 0-0 tra Juventus e Milan. "Tudor ringrazia Pulisic" scrive il quotidiano. L'americano sbaglia il possibile rigore della vittoria. Bianconeri fischiati: 5 pari in 8 partite. Tanti rimpianti per il Milan: anche Leao spreca il possibile gol della vittoria.