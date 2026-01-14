"Sangue e Arena". Il Messaggero apre la prima pagina con sull'eliminazione della Roma
"Sangue e Arena" titola oggi Il Romanista al centro della sua prima pagina, dedicando la sua apertura all'eliminazione della Roma dalla Coppa Italia nonostante la gioia del primo gol dell'attaccante di appena 16 anni. I giallorossi riprendono il Torino (avanti con la doppietta di Adams) per due volte con le reti di Hermoso e del classe 2009, ma nel finale incassano il gol del definitivo 3-2 di Ilkhan che spedisce i granata ai quarti contro l'Inter: "Con una prestazione scellerata rinunciamo in netto anticipo al primo obiettivo stagionale - prosegue il quotidiano -. Granata tre volte avanti, non basta il secondo pareggio del baby all'esordio. L'eliminazione fa male, malissimo".
Nel taglio basso spiccano più box in cui trovano spazio le parole di Gian Piero Gasperini ("Parla Gasperini: 'Voglio ringraziare i miei ragazzi'") e il mercato, con lo sbarco nella Capitale di Robinio Vaz avvenuto nella serata di ieri ("Atterrato Vaz, Malen in arrivo").
