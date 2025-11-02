Spalletti batte la Cremonese all'esordio con Kostic e Cambiaso. La Stampa: "Juve, c'è Lucio"

Inizia con un successo a Cremona la nuova avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus.

I bianconeri partono subito forte: dopo appena due minuti Kostic sblocca il risultato con un sinistro preciso che sorprende la difesa di casa. La squadra di Spalletti continua a spingere e sfiora il raddoppio con Locatelli, che colpisce un palo con un tiro dalla distanza. Nella ripresa la Juve controlla il gioco e al 68’ arriva il meritato 2-0 firmato da Cambiaso, bravo a finalizzare una bella azione corale. Nel finale Vardy riapre la partita con un guizzo da centravanti, ma la rimonta non si completa: finisce 2-1 per la Juventus, che festeggia così la prima vittoria dell’era Spalletti.

Il tecnico toscano ha commentato nel post gara: “Abbiamo fatto un’ottima gara, eccetto alcuni momenti dove ci siamo abbassati un po’ troppo. O alcune volte eravamo un po’ lunghi nel blocco squadra. Si sa che poi la Cremonese sa trovare la giocata tra le linee. Tutti hanno subito la Cremonese, anche noi dovevamo subirla. Però ci sono state buone cose, abbiamo cercato il gol in più occasioni. Nel finale hanno accorciato, sono subentrate energie nuove, ma buona la prima per noi”.