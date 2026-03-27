Tonali-Kean, ora la Bosnia. Corriere della Sera: "Italia avanti, Mondiale più vicino"

È andato tutto come da pronostico, sebbene qualche fatica di troppo nel primo tempo dei playoff contro l'Irlanda del Nord. Nella ripresa invece un bolide di Tonali ha sbloccato le marcature di una partita tesissima per l'Italia, con il raddoppio di Kean a togliere tutte le paure (2-0): "Nazionale avanti. Ora il Mondiale è un po' più vicino", la prima pagina del Corriere della Sera.

Martedì in programma lo spareggio finale con la Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko, che ieri ha trascinato il Galles ai supplementari e poi ai calci di rigore, fatali per James e compagni. Mentre l'ex Roma e Inter sfiderà diversi ex compagni della Serie A per il pass ai Mondiali.

Una partita svoltata nel secondo tempo, per questo è stato domandato a Gennaro Gattuso cos'abbia detto ai suoi ragazzi negli spogliatoi prima di rientrare in campo: "Nel primo tempo sono stato tranquillo, molto tranquillo. Nell'intervallo abbiamo spiegato bene che dovevamo cercare i due attaccanti e non abbassarci in quel modo. Queste sono gare in cui senti la tensione, ti giochi tanto. Anche la scelta di venire qui, di scegliere uno stadio più piccolo... Se oggi eravamo in uno stadio di 70-80mila persone qualche fischio in più lo sentivamo. E' stato fondamentale il fatto di non far sentire più pressione ai miei ragazzi".