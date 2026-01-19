Trattativa a oltranza per l'attaccante. Tuttosport apre sulla Juventus: "Mateta col Napoli"

"Mateta col Napoli". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sul mercato della Juventus. L'obiettivo principale dei bianconeri resta sempre Mateta, per cui il Crystal Palace chiede 35 milioni di euro. La Juve oggi avrà un nuovo contatto con il club inglese per colmare la distanza e chiudere il colpo, necessario per colmare un buco in avanti. Mateta del resto ha già dato l'ok al trasferimento in Italia e, qualora la trattativa andasse in porto, potrebbe essere arruolabile già per il prossimo match contro il Napoli, atteso all'Allianz Stadium domenica alle 18.

TORINO - In prima pagina anche il Torino, sconfitto per 0-2 dalla Roma. I granata sono stati puniti dalla reti di Malen e Dybala, incassando così il terzo ko consecutivo in campionato. Una prova totalmente diversa rispetto a quella di Coppa Italia, dove il Toro ha eliminato i giallorossi passando ai quarti. Pesano numerose fragilità ma anche le assenze di Simeone e Zapata. Ora, la zona retrocessione è distante appena sei punti per i granata, ancora fermi a quota 23.

MILAN - In primo piano pure il successo del Milan, che a San Siro si è imposto di misura sul Lecce. Decisivo il gol siglato dal subentrato Fullkrug, autore della sua prima rete in rossonero. Il Diavolo così ha risposto all'Inter, portandosi a quota 46 e mantenendo la distanza dalla vetta presidiata dai nerazzurri a tre lunghezze.