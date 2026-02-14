Un test importante a San Siro. Tuttosport: "Juve, prove di futuro"

Tuttosport presenta il derby d’Italia come uno snodo che va oltre la classifica immediata: “Juve, prove di futuro” è la chiave scelta dal quotidiano per raccontare una sfida che può incidere sulla costruzione del domani. La Juventus vuole invertire i rapporti di forza che negli ultimi anni l’hanno vista inseguire l’Inter e individua in Spalletti l’uomo del rilancio. Vincere a San Siro significherebbe accorciare in zona Champions e soprattutto alimentare autostima e convinzione in un gruppo in crescita.

L’Inter, dal canto suo, difende un ciclo che profuma di continuità. La scelta di Chivu rappresenta l’idea di un progetto giovane ma ambizioso, sostenuto dalla dirigenza e dai risultati. I nerazzurri hanno più da perdere: un successo li lancerebbe verso lo scudetto, una frenata riaprirebbe scenari con il Milan alle spalle e un calendario fitto di ostacoli. È una serata spartiacque, di quelle che possono diventare un riferimento narrativo nella memoria del campionato.

Al centro anche i singoli. Yildiz è il pilastro su cui costruire la nuova Juve, già decisivo contro l’Inter con tre reti in carriera ai nerazzurri. Spalletti pensa a una squadra speculare, aggressiva e pronta ad assaltare, proteggendo Kalulu con Cambiaso e affidando a McKennie e Locatelli gli equilibri in mezzo. Chivu risponde con fiducia e pragmatismo, elogiando l’ex ct e tenendo fuori le polemiche arbitrali. Ambizioni diverse, stessa intensità: a San Siro si gioca molto più di una partita.