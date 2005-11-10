Abate: "Sempre più entusiasta di essere al Torino, questo posto tira fuori il meglio di me"

Mister Ignazio Abate, intervistato da Sky Sport, ha presentato il nuovo corso granata e svelato le sue prime sensazioni su questa nuova avventura alla guida del Torino. Di seguito le dichiarazioni del giovane allenatore.

Abate già pazzo del Toro

Sulla sua nuova sfida: "Sono sempre più entusiasta di essere qui, in un ambiente caldo e passionale che tira fuori il meglio di me. Voglio una squadra intensa e aggressiva, che cerca di giocare con la palla avendo grande coraggio. Voglio anche una squadra umile, che quando deve difendersi non ha vergogna. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e soprattutto ambizione".

Sulla continuità legata ai risultati: "Io mi godo il percorso, mi piace legarmi ai miei ragazzi. Poi chiaramente i risultati ti danno quella leggerezza in più".