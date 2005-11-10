AIA, Francesco Massini è il nuovo presidente: battuto Carlo Pacifici al ballottaggio

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AIA, Francesco Massini è il nuovo presidente: battuto Carlo Pacifici al ballottaggioTMW
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Giacomo Iacobellis
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10.10.2026 17:43Serie A
Al ballottaggio il vincitore Francesco Massini ha ottenuto 461 voti, superando il concorrente Carlo Pacifici, fermo a 441 preferenze.
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© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it
Francesco Massini è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Al ballottaggio ha superato Carlo Pacifici, ottenendo 461 voti contro i 441 raccolti dallo sfidante.
In totale sono state espresse 912 preferenze, con Massini che si è assicurato la presidenza al termine di una votazione molto combattuta.
Fonte: Lorenzo Beccarisi
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