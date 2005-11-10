Massini eletto nuovo presidente dell'AIA: il comunicato con tutto il Comitato Nazionale

Massini eletto nuovo presidente dell'AIA: il comunicato con tutto il Comitato NazionaleUfficiale
Giacomo Iacobellis
Francesco Massini è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La sua elezione è avvenuta al termine dell’Assemblea Generale AIA che si è svolta oggi a Roma.
Il comunicato ufficiale dell'AIA
"Massini, già vice presidente vicario dal 2024 al 2026, ha infatti vinto il ballottaggio che ha seguito la votazione del primo turno.
Di seguito la composizione del nuovo Comitato Nazionale AIA:
Presidente: Francesco Massini
Vicepresidente vicario: Michele Affinito
Vicepresidente: Francesco Carrieri
Componente eletto macroregione nord: Mario Carrozzini
Componente eletto macroregione centro: Tiziano Reni
Componente eletto macroregione sud: Marcello Terzo
Componente macroregione nord: Marinella Caissutti
Componente macroregione centro: Valentina Finzi
Componente macroregione sud: Valentina Garoffolo
L’Assemblea si è svolta con modalità a distanza e voto elettronico on line. Alla votazione avevano diritto 950 associati (11 dirigenti benemeriti, 206 presidenti di sezione, 733 delegati). Il primo turno si era chiuso con il seguente risultato:
Candidati presidente:
Francesco Massini 323 voti
Carlo Pacifici 321 voti
Narciso Pisacreta 278 voti
Candidati componente del Comitato Nazionale:
Nord:
Mario Carrozzini 123 voti
Luca Gaggero 106 voti
Calogero Castellino 89 voti
Centro:
Tiziano Reni 134 voti
Pierpaolo Perrone 106 voti
Luca Davigo 71 voti
Sud:
Marcello Terzo 113 voti
Umberto Cucè 99 voti
Paolo Maiorano 70 voti
In apertura erano stati eletti il presidente dell’Assemblea (Valerio Di Stasio) e il vicepresidente (Davor Blaskovic)".