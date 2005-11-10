Massini eletto nuovo presidente dell'AIA: il comunicato con tutto il Comitato Nazionale

Francesco Massini è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La sua elezione è avvenuta al termine dell’Assemblea Generale AIA che si è svolta oggi a Roma.

Il comunicato ufficiale dell'AIA

"Massini, già vice presidente vicario dal 2024 al 2026, ha infatti vinto il ballottaggio che ha seguito la votazione del primo turno.

Di seguito la composizione del nuovo Comitato Nazionale AIA:

Presidente: Francesco Massini

Vicepresidente vicario: Michele Affinito

Vicepresidente: Francesco Carrieri

Componente eletto macroregione nord: Mario Carrozzini

Componente eletto macroregione centro: Tiziano Reni

Componente eletto macroregione sud: Marcello Terzo

Componente macroregione nord: Marinella Caissutti

Componente macroregione centro: Valentina Finzi

Componente macroregione sud: Valentina Garoffolo

L’Assemblea si è svolta con modalità a distanza e voto elettronico on line. Alla votazione avevano diritto 950 associati (11 dirigenti benemeriti, 206 presidenti di sezione, 733 delegati). Il primo turno si era chiuso con il seguente risultato:

Candidati presidente:

Francesco Massini 323 voti

Carlo Pacifici 321 voti

Narciso Pisacreta 278 voti

Candidati componente del Comitato Nazionale:

Nord:

Mario Carrozzini 123 voti

Luca Gaggero 106 voti

Calogero Castellino 89 voti

Centro:

Tiziano Reni 134 voti

Pierpaolo Perrone 106 voti

Luca Davigo 71 voti

Sud:

Marcello Terzo 113 voti

Umberto Cucè 99 voti

Paolo Maiorano 70 voti

In apertura erano stati eletti il presidente dell’Assemblea (Valerio Di Stasio) e il vicepresidente (Davor Blaskovic)".