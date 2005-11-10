Alajbegovic gol e infortunio, solo uno non ha giocato: la sosta nazionali della Juventus

Spalletti in queste ore ha già iniziato ad accogliere i ritorni con le loro nazionali dei giocatori della Juventus, che erano partiti in dodici un paio di settimane fa, ed hanno esaurito anch'essi tutti gli impegni con le selezioni dei rispettivi paesi. Entriamo nell'analisi di come sono andati i protagonisti in bianconero.

Celik stakanovista, apprensione Alajbegovic

Di sicuro, qualcuno non si è riposato e il riferimento vale in particolare per Celik, che è stato impiegato dal suo ct Montella in tutte e quattro le partite della Turchia, non saltando neanche un secondo. Ha giocato meno ma non si è comunque risparmiato Alajbegovic: gioie e dolori per lui, che ha sia segnato che vissuto un infortunio con la Bosnia. Da valutare se sarà pronto alla ripresa del campionato, ma un po' di apprensione c'è. A proposito di reti, da sottolineare quelle segnate da Zhegrova e Koopmeiners, capaci di ritrovare il sorriso in nazionale. Dai gol segnati a quelli sbagliati, tra le varie cose ha fatto il giro del web l'occasione fallita dal tedesco Woltemade, che ha mandato alto da due passi in Germania-Serbia. Un solo giocatore, infine, non ha toccato il campo nella pausa ed è Vicario, che al pari di Carnesecchi dell'Atalanta ha sempre lasciato la porta dell'Italia a Donnarumma.

Il minutaggio in nazionale della Juventus

Zeki Celik (Turchia) - 360 minuti

Kerim Alajbegovic (Bosnia) - 267 minuti

Pierre Kalulu (Francia) - 180 minuti

Jhon Lucumi (Colombia) - 161 minuti

Francisco Conceicao (Portogallo) - 141 minuti

Edon Zhegrova (Kosovo) - 131 minuti

Nick Woltemade (Germania) - 104 minuti

Teun Koopmeiners (Olanda) - 90 minuti

Nico Gonzalez (Argentina) - 86 minuti

Douglas Luiz (Brasile) - 73 minuti

Pape Matar Sarr (Senegal) - 63 minuti

Guglielmo Vicario (Italia) - 0 minuti