Alajbegovic gol e infortunio, solo uno non ha giocato: la sosta nazionali della Juventus

Alajbegovic gol e infortunio, solo uno non ha giocato: la sosta nazionali della JuventusFocus TMW
Dimitri Conti
Spalletti in queste ore ha già iniziato ad accogliere i ritorni con le loro nazionali dei giocatori della Juventus, che erano partiti in dodici un paio di settimane fa, ed hanno esaurito anch'essi tutti gli impegni con le selezioni dei rispettivi paesi. Entriamo nell'analisi di come sono andati i protagonisti in bianconero.
Celik stakanovista, apprensione Alajbegovic
Di sicuro, qualcuno non si è riposato e il riferimento vale in particolare per Celik, che è stato impiegato dal suo ct Montella in tutte e quattro le partite della Turchia, non saltando neanche un secondo. Ha giocato meno ma non si è comunque risparmiato Alajbegovic: gioie e dolori per lui, che ha sia segnato che vissuto un infortunio con la Bosnia. Da valutare se sarà pronto alla ripresa del campionato, ma un po' di apprensione c'è. A proposito di reti, da sottolineare quelle segnate da Zhegrova e Koopmeiners, capaci di ritrovare il sorriso in nazionale. Dai gol segnati a quelli sbagliati, tra le varie cose ha fatto il giro del web l'occasione fallita dal tedesco Woltemade, che ha mandato alto da due passi in Germania-Serbia. Un solo giocatore, infine, non ha toccato il campo nella pausa ed è Vicario, che al pari di Carnesecchi dell'Atalanta ha sempre lasciato la porta dell'Italia a Donnarumma.
Il minutaggio in nazionale della Juventus
Zeki Celik (Turchia) - 360 minuti
Kerim Alajbegovic (Bosnia) - 267 minuti
Pierre Kalulu (Francia) - 180 minuti
Jhon Lucumi (Colombia) - 161 minuti
Francisco Conceicao (Portogallo) - 141 minuti
Edon Zhegrova (Kosovo) - 131 minuti
Nick Woltemade (Germania) - 104 minuti
Teun Koopmeiners (Olanda) - 90 minuti
Nico Gonzalez (Argentina) - 86 minuti
Douglas Luiz (Brasile) - 73 minuti
Pape Matar Sarr (Senegal) - 63 minuti
Guglielmo Vicario (Italia) - 0 minuti