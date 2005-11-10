Il Lille vince il derby e si riscatta, Ancelotti jr: "Ma le critiche erano normali, le accetto"

Una vittoria pesantissima nel derby del Nord, arrivata proprio nel finale. Il Lille ha superato 1-0 il Lens grazie al gol realizzato all'86' da Olivier Giroud, conquistando tre punti preziosi senza però cancellare completamente i dubbi che hanno accompagnato l'inizio di stagione. Nel post-partita Davide Ancelotti ha affrontato apertamente il tema delle critiche ricevute per la qualità del gioco espresso dalla sua squadra: "Siamo all'inizio di un percorso ed è difficile trovare il giusto equilibrio e mantenere la costanza. È normale ricevere critiche; le accetto con serenità". Il tecnico italiano vede comunque segnali incoraggianti nelle ultime uscite: "Siamo sulla strada giusta da due o tre partite e la squadra mi dà molta fiducia".

Ancelotti: "L'interpretazione delle posizioni è stata ottima"

Uno dei segnali più positivi del derby è arrivato dal centrocampo, dove il trio composto da Mukau, Bentaleb e André ha garantito maggiore equilibrio. Ancelotti non considera ancora definitiva la soluzione, ma ha apprezzato soprattutto l'interpretazione tattica offerta dai suoi uomini: "C'è sempre un equilibrio da trovare. Ma l'interpretazione delle posizioni da parte di tutti è stata ottima". Un aspetto importante per un Lille che sta ancora cercando la propria identità e che contro il Lens è riuscito a rimanere dentro la partita fino alla giocata decisiva di Giroud.

Bentaleb e André crescono anche fisicamente

Ancelotti ha evidenziato anche i progressi sul piano atletico di due elementi fondamentali del centrocampo: "Nabil Bentaleb e Benjamin André hanno migliorato la loro condizione fisica e questa capacità di mantenere il ritmo per tutta la partita è, ovviamente, molto importante per noi". Il successo nel derby offre dunque al Lille punti e fiducia, senza spingere il tecnico a considerare concluso il percorso di crescita. Ancelotti riconosce le difficoltà incontrate finora e accetta le critiche, ma intravede una direzione precisa nelle ultime prestazioni: trovare continuità ed equilibrio resta il prossimo passo per trasformare i progressi delle ultime settimane in una crescita stabile.