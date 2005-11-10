Annullato l'1-0 del Venezia al Bologna dopo più di 5 minuti di revisione VAR: il motivo
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Daniele Najjar
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Oggi alle 21:08Serie A
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27.11.2026 21:08Serie A
© foto di Federico De Luca
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Niente gol del vantaggio per il Venezia. Al 14' Halhal colpisce di testa su cross di Hainaut. Lungo check del VAR, praticamente di 5 minuti, poi arriva il verdetto: gol annullato da Colombo per precedente fuorigioco di Kike Perez. Sulla respinta del corner che lui stesso aveva battuto, infatti, Yeboah tocca la palla e manda in fuorigioco il compagno: questa l'interpretazione della sala VAR. Venezia e Bologna restano sullo 0-0.
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