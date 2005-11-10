Benny Carbone prevede un futuro luminoso per Pio Esposito. L'ex trequartista nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Unplugged tessendo le lodi del centravanti classe 2005:

"Può arrivare ai livelli di Bobo Vieri. È un ragazzo predisposto a lavorare e a migliorarsi continuamente. Giocando all'Inter con quelli più bravi, è cresciuto e migliorato".

Carbone ricorda l'addio all'Inter per provare l'esperienza in Premier League, andando allo Sheffield Wedsnesday

"In quel momento ero all'Inter, una delle squadre migliori d'Europa, e ho sbagliato a forzare l'addio. Poi sono andato in un calcio diverso, con una cultura diversa, ma la qualità è quella". Si passa poi a un commento sull'attuale Premier League, oggi il campionato migliore al mondo".