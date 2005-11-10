La prima senza Messi. Le formazioni di Argentina-Uruguay: Nico Paz fa le prove da erede

La Nazionale argentina inaugura una nuova era. Alla Bombonera di Buenos Aires l'Albiceleste sfida l'Uruguay in un'amichevole che segna il primo appuntamento dopo il ritiro di Lionel Messi dalla selezione. Lionel Scaloni riparte con un gruppo rinnovato, ma con l'obiettivo di mantenere lo stesso livello competitivo che ha caratterizzato gli ultimi anni.

Scaloni cerca nuove certezze senza la Pulce

Dopo la conferma sulla panchina fino al 2030, il commissario tecnico argentino ha iniziato il nuovo ciclo puntando su diversi volti già protagonisti e su alcuni giovani chiamati a prendersi spazio. La maglia numero 10, lasciata libera da Messi, non verrà assegnata in questa occasione: Scaloni ha spiegato che la scelta arriverà soltanto quando sarà obbligatorio farlo nelle competizioni ufficiali. In avanti ci sarà un tridente composto da Nico Paz, Julian Álvarez e Thiago Almada, con Enzo Fernández, Mac Allister e Palacios a centrocampo. Tra i pali spazio a Rulli, mentre la difesa sarà guidata da Balerdi e Lisandro Martínez.

Forlán e l'Uruguay cercano risposte

La Celeste arriva alla Bombonera con Diego Forlán in panchina e un gruppo chiamato a riscattare le recenti delusioni. Il tecnico uruguaiano ha scelto una formazione con tanti giocatori di esperienza internazionale, da Bentancur a De Arrascaeta fino ad Araujo, Olivera e Darwin Núñez.

Argentina (4-3-3): Rulli; Montiel, Balerdi, Martínez, Medina; Mac Allister, Fernández, Palacios; Paz, Álvarez, Almada.

Uruguay (4-2-3-1): Fiermarin; Varela, R. Araújo, Olivera, Piquerez; Torreira, Bentancur; Canobbio, De Arrascaeta, M. Araújo; Núñez.