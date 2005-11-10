Atalanta, allenamento congiunto con l'U23: per Hien e Sulemana lavoro in palestra

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Atalanta, allenamento congiunto con l'U23: per Hien e Sulemana lavoro in palestraTMW
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Simone Bernabei
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03.10.2026 13:56Serie A
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L'Atalanta di Maurizio Sarri questa mattina si è allenata a Zingonia per una seduta congiunta con l'Under 23 che ha previsto una prima fase di attivazione con torelli a gruppi, quindi partitella undici contro undici su campo ridotto.
Per quanto riguarda gli infortunati, da segnalare il lavoro in palestra dopo le consuete terapie per Hien e per Sulemana. Soltanto terapie invece per Kossounou e Raspadori, con l'attaccante che è reduce dal fastidio muscolare accusato con la maglia dell'Italia.
Fonte: Filippo Davide Di Santo
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