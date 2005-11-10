Youth League, solo 1-1 per il Como contro l'AEK Atene: i greci falliscono anche un rigore
autore
Alessio Del Lungo
Alessio Del Lungo
Oggi alle 16:11Serie A
autore Alessio Del Lungo
24.11.2026 16:11Serie A
In campo il Napoli contro il Manchester City, nelle altre gare successo dell'Arsenal sul Dortmund e del Galatasaray sull'Aston Villa.
TUTTOmercatoWEB
Il Como di Falsini non va oltre l'1-1 in casa contro l'AEK Atene in Youth League. L'Under 19 era passata in svantaggio al 70' per il gol di Psyropoulos, ma ha avuto la forza di reagire e pareggiare con Baralla su calcio di rigore al 74'. Due minuti più tardi i greci hanno fallito un tiro dagli undici metri con Gkolfinos e il risultato è rimasto tale fino al termine del match.
Le partite
Bodo/Glimt U19-LASK U19 2-6
Galatasaray U19-Aston Villa U19 3-1
Arsenal U19-Dortmund U19 3-2
Como U19-AEK U19 1-1
Slovan Bratislava U19-Betis U19 1-2
Feyenoord U19-FC Porto U19: in corso di svolgimento
Manchester City U19-Napoli U19: in corso di svolgimento
RB Lipsia U19-Lens U19: in corso di svolgimento
Real Madrid U19-PSV U19: in corso di svolgimento
Altre notizie Serie A
Oggi
16:34 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWMpasinkatu: "Giusto assegnare la Coppa d'Africa al Senegal, dispiace ricordare solo le polemiche"
16:22 Serie A
Barone: "All'Italia mancano i campioni di una volta. Non sogno più il non-passaggio di Inzaghi"
16:16 Serie ATMW
TMWA chi fa più comodo Varela? Le italiane devono fare i conti anche con le big estere
16:15 Serie ATMW
TMWTutti pazzi per Varela: perché l'Inter può essere la destinazione ideale, ma non oggi
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni