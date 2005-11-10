Il Como di Falsini non va oltre l'1-1 in casa contro l'AEK Atene in Youth League. L'Under 19 era passata in svantaggio al 70' per il gol di Psyropoulos, ma ha avuto la forza di reagire e pareggiare con Baralla su calcio di rigore al 74'. Due minuti più tardi i greci hanno fallito un tiro dagli undici metri con Gkolfinos e il risultato è rimasto tale fino al termine del match.

Le partite

Bodo/Glimt U19-LASK U19 2-6

Galatasaray U19-Aston Villa U19 3-1

Arsenal U19-Dortmund U19 3-2

Como U19-AEK U19 1-1

Slovan Bratislava U19-Betis U19 1-2

Feyenoord U19-FC Porto U19: in corso di svolgimento

Manchester City U19-Napoli U19: in corso di svolgimento

RB Lipsia U19-Lens U19: in corso di svolgimento

Real Madrid U19-PSV U19: in corso di svolgimento