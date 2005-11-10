Cacciamani: "Orgoglioso di essere al Torino. Il mio idolo è Gareth Bale"

L'esterno del Torino Alessio Cacciamani ha parlato a DAZN raccontando le sue sensazioni su questo avvio di stagione in granata:

Il rapporto con Abate?

"Avere una figura col mister, con cui ho lavorato a Castellammare, è importante. Mi ha fatto affacciare a questo mondo. Continuare a lavorare con lui, con i suoi principi, è bello anche perché mi sono trovato bene lo scorso anno e conosco le sue richieste".

Ha sentito il salto di categoria?

"La differenza è nel gesto tecnico, nella questione fisica. In Serie B il margine di errore era quasi zero, qua è ancora più ridotto. Più si va a vanti più i dettagli e la cura dei particolari diventa fondamentale".

La Serie A col Torino?

"Sono veramente molto orgoglioso di vestire questa maglia, già dal settore giovanile percepivo questa grandezza, il peso che dà indossarla. Ora me ne rendo doppiamente conto, è un senso di orgoglio, cerco di onorarla al meglio".

La sua posizione preferita?

"Nasco esterno d'attacco, ma lavorando anche con moduli diversi nel calcio moderno più cose sai fare e meglio è. C'è tanto da lavorare, ma credo che ogni giocatore non debba perdere le proprie caratteristiche ed i propri punti di forza, lavorerò su cosa già so fare cercando di migliorare anche nelle altre questioni".

Quali sono i suoi idoli?

Ho tanti giocatori che mi piacciono, ma mi ispiro a Bale. Adoro il suo strapotere fisico".

Sogna la Nazionale?

"Per me sarebbe una cosa che mi riempirebbe di orgoglio. Io devo solo continuare a lavorare, credere nel lavoro e nel trovare continuità. Poi qualsiasi cosa arriverà la prenderò bene".