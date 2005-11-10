Cagliari, Kevin Carlos lavora a parte: verso il forfait con la Juventus. Liteta e Fadera in gruppo
Daniele Najjar
Il Cagliari di Fabio Pisacane ha ripreso ad allenarsi dopo i due giorni di pausa concessi dal tecnico rossoblu in seguito alla vittoria del Trofeo de Vallecas contro il Rayo Vallecano, di sabato 3 ottobre. All'orizzonte per i rossoblu c'è la partita contro la Juventus in programma domenica 11 ottobre (ore 20.45).
Le novità in vista della Juventus per il Cagliari
Nella sessione odierna di allenamento hanno effettuato solo lavoro di scarico Daniel Maldini e Alessandro Romano, che erano in campo ieri nella vittoria dell’Italia in Nations League, contro la Turchia di Montella.
Lavoro personalizzato per Kevin Carlos che ha rimediato - prima della sfida contro il Rayo Vallecano - una lesione di basso grado al quadricipite della coscia sinistra: come riporta Centotrentuno.com l’attaccante dovrebbe saltare la partita contro la Juventus, ma potrebbe già rivedersi nel match successivo, contro il Monza di Juric.
Liteta e Fadera in gruppo dopo il rientro dalla nazionale
Allenamento con il resto del gruppo invece per Joseph Liteta e Alieu Fadera, i primi fra i giocatori impegnati con le rispettive nazionali a rientrare alla base ed a riprendere gli allenamenti agli ordini di Pisacane. Domani, mercoledì 7 ottobre, nuovo allenamento fissato al mattino per la squadra rossoblu.