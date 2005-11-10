Roberto Boninsegna, nato interista. Protagonista del Mondiale 1970 per sbaglio
Andrea Losapio
Chissà se Spalletti non farebbe carte false per avere Roberto Boninsegna, in arte Bonimba grazie a Gianni Brera, nella sua squadra. Centravanti fisico, potente, mancino, coraggioso, dotato di grande personalità. Quello che non sono né Woltemade, né Kolo Muani.
La carriera
Cresce nel settore giovanile dell'Inter, arrivando fino alle porte della prima squadra, prima di essere scartato da Helenio Herrera. Nel suo girovagare finisce a Cagliari, in coppia con Gigi Riva: condividono la camera, mentre a Skopje, durante un'invasione di campo, sia lui che Riva rimangono fuori dagli spogliatoi ad affrontare i tifosi avversari, con il compagno Nenè che entrato entrato e chiuso la porta a chiave. Si guadagna il Mondiale messicano del 1970, anche se per infortunio di Anastasi: uno a zero contro la Germania Ovest, assist a Gianni Rivera per il 4-3, gol dell'uno a uno in finale.
Rientra in nerazzurro dalla porta principale, diventando protagonista della lattina di Moenchengladbach, con la UEFA che decide di ripetere l'incontro: finisce 0-0 e il 4-2 dell'andata permette all'Inter di qualificarsi. Nel 1976 invece Bonimba finisce alla Juve, in cambio proprio di Anastasi, per scelta di Fraizzoli. Due Scudetti, una Coppa UEFA e una Coppa Italia per chi, alla Juventus, non ci voleva nemmeno andare. Oggi Roberto Boninsegna compie 83 anni.