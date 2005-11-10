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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 ottobre

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 01:00Serie A
10.10.2026 01:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

GIORNATA CHIAVE PER I RINNOVI: NICO-JUVE FINO AL 2030, IL COMO BLINDA DOUVIKAS E PERRONE E PENSA ANCORA A CAMELLO. ESTESBAN FIRMA FINO AL 2030 COL LECCE. IL GENOA RIPARTE DALLA COPPIA MODESTO-MELISSANO. LA ROMA PUNTA KVERNADZE

Dopo l’ottimo avvio di campionato, è ufficiale il rinnovo di contratto tra Nico Gonzalez e la Juventus. Il club bianconero ha infatti annunciato il prolungamento dell’accordo, che legherà il giocatore argentino alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2030.

Non soltanto Douvikas (che dovrebbe firmare un nuovo accordo fino al 2030 con ritocco sull'ingaggio), perché il Como è vicino a raggiungere l'intesa per rinnovare il contratto anche a un suo protagonista del centrocampo, ovverosia il regista argentino Maximo Perrone (23 anni), il quale sta vivendo adesso la sua terza stagione - tutte in Serie A - da tesserato del club biancoblu in riva al lago.
Perché attendere il mercato estivo? I lariani fanno sul serio per Sergio Camello. La società lariana è intenzionata a rinforzare la rosa a disposizione di mister Cesc Fabregas per alzare ulteriormente l'asticella delle ambizioni. La partenza in campionato e in Champions League, pur con una battuta d'arresto in quel di Frosinone, è stata comunque eccellente ma la sensazione è che non si voglia rallentare la corsa andando ad acquistare profili che servano ulteriormente ad alzare il livello qualitativo della squadra.

Rinforzare la squadra e crescere ancora. L’inizio di stagione della Roma è stato senza dubbio positivo. La formazione di Gian Piero Gasperini, insieme a Lazio e Inter, guarda tutti dall’alto dopo le prime sei giornate di campionato ed è reduce dal pareggio casalingo contro i nerazzurri di Cristian Chivu. Certo, siamo ancora agli inizi però l’approccio alla nuova annata è stato buono e l’intenzioni dalle parti di Trigoria è quella di proseguire su questa strada inserendo a gennaio quei profili che possono servire a far alzare la qualità all’interno della rosa. Uno dei giocatori che sarebbero seguiti con maggiore attenzione sarebbe Giorgi Kvernadze. L’esterno georgiano è uno dei giocatori che maggiormente sono saliti alla ribalta nel Frosinone di Massimiliano Alvini capace di frenare prima della maxi sosta il Como di Fabregas. Giocatore molto rapido e molto tecnico potrebbe essere il giocatore ideale che farebbe al caso di Gasperini da inserire all’interno della sua scacchiera per la seconda parte di stagione.

Rinnovo importante in casa Lecce, col club salentino che ha annunciato il prolungamento di Paco Esteban, attaccante spagnolo classe 2006 reduce da una straordinaria scorsa stagione con la Primavera. Il giocatore era in scadenza nel 2027, col Lecce che ha scelto di prolungare per ulteriori 3 stagioni.

Il Genoa ripartirà dalla coppia François Modesto-Stefano Melissano. Ieri vi abbiamo raccontato di come stesse prendendo quota l'ipotesi alla luce dell'addio di Diego Lopez, ora il club ha raggiunto l'accordo con i due dirigenti che entreranno così nel club ridisegnando l'organigramma dirigenziale.

CALCIO ESTERO

L'avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia è ufficialmente terminata. La Federazione turca, in un comunicato in cui annuncia tutta una serie di decisioni, ha anche dedicato un brevissimo passaggio alla scelta di interrompere il rapporto con il commissario tecnico italiano, comunicando che "non si proseguirà" con l'attuale allenatore della Nazionale maggiore.

Il NEC Nijmegen ha ufficializzato l’arrivo di Mitchel Bakker. Il difensore olandese, svincolato, ha firmato un contratto annuale valido fino all’estate del 2027, con il club che si è riservato anche un’opzione per prolungare l’accordo di un’ulteriore stagione.

Come anticipato nei giorni scorsi dai media francesi e successivamente confermato da fonti vicine al club, Adama Camara ha prolungato ufficialmente il suo contratto con il Paris FC per un'ulteriore stagione, legandosi alla società della capitale fino al giugno del 2028.

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