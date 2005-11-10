Calta Vigo-Juventus, i convocati di Spalletti: ci sono Neto e Celik. Out 6 infortunati

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani sera contro il Celta Vigo. Presenti sia Neto che Celik, in dubbio nelle ultime ore, mentre restano fuori gli infortunati Grabara, Thuram, Locatelli, Boga, Ekhatos ed Yildiz, oltre ai giocatori fuori lista come Milik e Zhegrova.

Questi i convocati della Juventus:

Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto

Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Lucumì, Cabal

Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr

Attaccanti: Conceicao, Kolo Muani, Alajbegovic, Woltemade, Nico Gonzalez