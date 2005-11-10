Carrick esonerato, Allegri sponsorizza Esposito, Premier su Cisse: le top news delle 13

Il Napoli a gennaio proverà a cedere altrove Lorenzo Lucca e l'idea principale al suo posto porta alla figura di Sebastiano Esposito. Attualmente al Sassuolo in prestito dal Cagliari, nello scenario supposto i neroverdi lo riscatterebbero (a circa 10 milioni di euro) prima di cederlo agli azzurri. Dove ha in Allegri uno sponsor.

Lo United esonera Carrick

È finita l'avventura di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United: ufficiale l'esonero da parte dei Red Devils, pronti ora ad affidarsi a Mauricio Pochettino. L'ex centrocampista è stato salutato nel comunicato ufficiale che annuncia il cambio di manager sulla panchina di Old Trafford.

Cisse piace in Premier League

C'è la fila in Premier League per Alphadjo Cisse. Il giovane attaccante del Milan ha tanti estimatori in Inghilterra, nonostante sia in trattativa per rinnovare il suo contratto con i rossoneri. Il Diavolo ha poca voglia di cederlo e si intuisce anche dalla pesante valutazione, tra i 50 e i 60 milioni di euro.

CDK vorrebbe la Champions

Charles De Ketelaere ha il contratto con l'Atalanta in scadenza nel 2028. La Dea in nerazzurro avrebbe tutta l'intenzione di avviare le trattative per rinnovare il vincolo con l'attaccante belga, che per il momento però sembra avere altre mire e ambizioni, tanto da puntare a giocare la Champions League il prossimo anno.

De Roon rinnova con la Roma

A proposito di rinnovi, nell'aria quello di Marten de Roon con la Roma. Nonostante non sia più un ragazzino - la carta d'identità ricorda che ha 36 anni - l'olandese ha subito saputo inserirsi al meglio nel sistema Gasperini che tanto bene conosce. Ecco perché è in ponte un prolungamento fino al 2028.