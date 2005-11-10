Cardinale assicura: "Ricomprerei il Milan anche oggi, come gli Yankees del calcio italiano"

Il proprietario del Milan (e di RedBird), Gerry Cardinale è stato ospite del "Bloomberg Screentime 2026". Fra le dichiarazioni rilasciate all'evento il numero uno rossonero ha spiegato le motivazioni che lo rendono convinto dell'opportunità di investire in Europa e anche delle idee che ha per il futuro del club.

Le parole di Cardinale sul Milan

"Quale squadra comprerei oggi, se potessi? Sarò onesto. Magari è scontato, ma ti dico il Milan" - le sue parole riportate da MilanNews - "Milano è una delle città più importanti in Europa, con un ruolo molto importante nell’industria della moda. Il Milan è come i New York Yankees del calcio italiano, ed il calcio italiano una volta era quello che è oggi la Premier League", fa notare.

Poi spiega: "La mia strategia di investimento è andare dove c’è qualcosa da “riparare” e farlo, accelerando il processo per riportarli dov’erano prima. Il calcio europeo è un’opportunità enorme. Penso che ad oggi in America tutto sia terribilmente sovra-prezzato. La sfida in Europa è che non amano particolarmente l’intrattenimento, quando si parla di sport non accettano compromessi. Quello che sto cercando di spiegare in Europa è che serve l'intrattenimento per finanziare lo sport".

Sulle infrastrutture e gli altri interessi: "Abbiamo comprato San Siro, l’iconico stadio a Milano, e costruiremo un altro impianto da 80mila spettatori. E poi speriamo di portare a Milano la squadra NBA, costruire un'arena NBA. Creeremo una piattaforma sportiva e di intrattenimento milanese, che dovrebbe accelerare la crescita del calcio italiano per arrivare a livelli simili a quelli della Premier League”.