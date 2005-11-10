Cardinale segue la conferenza di Amorim col cappellino: "Make Milan Great Again"

Nel giorno della vigilia di Sassuolo-Milan, gara che per la formazione rossonera fa ricominciare la stagione dopo la lunga sosta, si è rivisto al centro sportivo di Milanello anche il proprietario Gerry Cardinale. Il manager di RedBird ha voluto essere presente accanto alla squadra in questo weekend di ripresa: presente oggi nella giornata vigiliare ma anche domani al Mapei Stadium per la partita di Reggio Emilia, il cui fischio di inizio è in programma alle ore 18.

Particolare outfit per Gerry Cardinale durante la conferenza stampa di Ruben Amorim, seguita in prima fila nella sala conferenza di Milanello. Il proprietario rossonero, infatti, come riportato dagli inviati di MilanNews.it si è presentato con un cappellino rosso con su scritto: "Make Milan Great Again". Una parafrasi del motto divenuto celebre durante la prima campagna elettorale dell'attuale Presidente degli Stati Uniti Dondald Trump ("Make America Great Again"), ripreso in vari modi in ogni angolo del mondo e oggi anche dallo stesso Cardinale.