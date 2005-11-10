Il mondo celebra Messi nei giorni della "fuga" di Ronaldo: i due fenomeni mai così lontani

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno vissuto una carriera diversissima, ma per certi versi molto simile, visto che entrambi si sono divisi il palcoscenico mondiale negli ultimi 20 anni: prima dominava uno, poi l'altro, senza possibilità alcuna di vedere un altro giocatore contendergli il Pallone d'Oro. Qualcosa però è cambiato con il passare del tempo e ciò che è successo con le rispettive nazionali ne è solo la testimonianza più eclatante.

Uno viene idolatrato, l'altro lascia il ritiro

Messi ha scelto di dare l'addio all'Argentina dopo il Mondiale, lo ha comunicato con un post sui social e poi si è goduto l'attesa, con il mondo intero che aspetta solo di vederlo in campo contro il Benin per poterlo celebrare e acclamare come succede solo ai più grandi: un'uscita di scena degna di quello che è stato. Lo stesso invece non si può dire per Ronaldo, che è fatto scaldare senza entrare contro la Norvegia. Successivamente il ct Jorge Jesus ha spiegato che ogni scelta su chi schierare spetta a lui e che i calciatori sanno che sono a disposizione di un gruppo e che è lui a decidere se c'è bisogno o meno di qualcuno, CR7 incluso.

Da lì c'è stato un rapido susseguirsi di eventi, che ha portato il 7 del Portogallo a prendere il suo jet privato e a tornare prima a Madrid e poi in Arabia Saudita per allenarsi con l'Al Nassr. A niente è servito il tentativo di ricomporre le cose da parte del presidente della FPF e del commissario tecnico, che ha poi corretto il tiro: "Può tornare quando vuole, ma non devo chiedergli scusa". Insomma, al di là del dibattito su chi abbia ragione o meno, la "ripicca" del fenomeno ex Real Madrid evidenzia tutta la differenza nel modo in cui ora vengono trattati Messi e Cristiano Ronaldo. Da una parte un simbolo trattato da tale, dall'altra un'icona diventata improvvisamente uno qualunque. Il punto però è che il calcio e i tifosi, che si sono schierati apertamente con CR7, meriterebbero un epilogo diverso.