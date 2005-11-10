Il Barcellona dovrà fare a meno di Fermin Lopez per i prossimi due impegni di campionato. Il Comitato disciplinare della Federcalcio spagnola ha infatti inflitto due giornate di squalifica al centrocampista classe 2003 dopo l'espulsione rimediata dalla panchina durante il successo in rimonta per 3-2 contro il Villarreal. Una decisione che priva Hansi Flick di una delle pedine più in forma del momento in un periodo particolarmente delicato della stagione.

Assenza pesante per Flick

La sanzione impedirà a Fermin Lopez di essere a disposizione nelle trasferta contro il Deportivo La Coruña e, soprattutto, nel big match casalingo contro l'Atletico Madrid, anticipo della 23ª giornata di Liga (anticipo dovuto ai successivi impegni di Supercoppa). Un'assenza significativa per i catalani, considerando il rendimento del centrocampista, autore fin qui di una stagione di alto livello sia in fase realizzativa sia nella costruzione del gioco.

L'espulsione dalla panchina

Fermin aveva lasciato il segno anche contro il Villarreal, trovando la rete al 61' prima di essere sostituito sette minuti più tardi da Dani Olmo. La sua partita, però, non era realmente finita: dalla panchina ha protestato con insistenza nei confronti del quarto uomo, venendo espulso. Nel referto arbitrale si legge che il giocatore avrebbe urlato più volte "Non è possibile!" rivolgendosi all'ufficiale di gara, allontanandosi poi dalla panchina prima ancora che il direttore di gara potesse mostrargli il cartellino rosso al 74'. In questa stagione il prodotto della Masia ha collezionato 16 presenze, impreziosite da 9 gol e 7 assist.