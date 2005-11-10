Nel quinto turno della fase campionato di Champions League, il Barcellona è di scena al Baku Olympic Stadium. I catalani scendono in campo con un 4-3-3: tra i pali spazio a Joan Garcia, mentre la linea difensiva è composta da Koundé, De Jong, Gerard Martin e Balde. In mezzo al campo chance dal primo minuto per Gavi, Pedri e Fermin Lopez, con il giovane centrocampista chiamato a confermare il suo ottimo momento dopo il gol segnato nell'ultima sfida di Liga contro il Villarreal. D

Adeyemi e Gordon ai lati di Gabriel Jesus

Ampie rotazioni anche nel reparto offensivo. Flick punta su un tridente inedito con Karim Adeyemi e Anthony Gordon sugli esterni, mentre al centro dell'attacco trova spazio Gabriel Jesus. Una scelta che conferma la volontà del tecnico di gestire le energie in una fase intensa della stagione, senza però sottovalutare un appuntamento europeo importante.

Gli avversari non hanno nulla da perdere

Il Sabah risponde con il 4-2-3-1 disegnato da Valdas Dambrauskas. Pokatilov difenderà la porta, protetto da Zedadka, Solvet, Almeida e Puchacz. In mediana spazio a Rakhmonaliev e Lepinjica, mentre sulla trequarti agiranno Severina, Du Queiroz e Nwachukwu alle spalle di Aliyev. Diario AS

Sabah (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, Almeida, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Severina, Du Queiroz, Nwachukwu; Aliyev.

Barcellona (4-3-3): Garcia; Kounde, de Jong, Martin, Balde; Gavi, Pedri, Lopez; Adeyemi, Jesus, Gordon.