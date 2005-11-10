Chivu sfida Gilardino con un Inter made in Parma: chi può essere il prossimo?

Il nuovo Parma di Alberto Gilardino, subentrato durante la sosta a Carlos Cuesta, torna a San Siro e trova tanti volti familiari. L’Inter, negli ultimi anni, ha pescato parecchio dalle parti del Tardini. A partire, ma non in ordine cronologico, da Cristian Chivu, arrivato sulla panchina nerazzurra dopo aver centrato la salvezza in Emilia nel 2025. A livello temporale, prima di lui erano stati gialloblù anche Federico Dimarco e Alessandro Bastoni, seppure come tappe di passaggio. E poi c’è, ovviamente, la coppia d’attacco che il romeno intende schierare per la ripresa del campionato.

Bonny ritrova il Parma. Con un emiliano

Chivu pensa infatti ad Ange-Yoan Bonny dal primo minuto: per l’ex di turno, sarebbe la prima da titolare in questo campionato, dato che finora il tecnico nerazzurro lo ha utilizzato soprattutto a gara in corso. Al suo fianco, non dovrebbe esserci Francesco Pio Esposito - chiesto senza successo dagli emiliani in prestito nell’estate 2025 - ma Marcus Thuram. Che a Parma non ha mai giocato, ma… ci è nato. L’attaccante nerazzurro, figlio di Lilian, ha infatti trascorso i primi anni della sua vita nella città emiliana, e il legame è sempre rimasto forte.

E il prossimo?

Chissà che in futuro la truppa di nerazzurri ex Parma non si ampli. Al momento, il candidato più immediato per allungare questa connessione è Adrian Bernabé. Il centrocampista spagnolo è seguito dall’Inter da tempo e la sua situazione contrattuale lo rende interessante: l’accordo con il Parma scade nel 2027 e, al momento, il rinnovo non è arrivato. Chivu lo conosce bene per averlo allenato al Tardini e il suo mancino darebbe qualità al centrocampo nerazzurro, specie in caso di addio di Hakan Calhanoglu. Occhio anche a Mandela Keita, altro giocatore che gode della considerazione dell’ex difensore romeno.