Dugarry sull'esclusione di Butez dalla Francia: "Colpa dell'età, il ct cerca un futuro titolare"

In Francia si discute, alla vigilia delle ultime due gare di Nations League contro Italia e Turchia, della mancata convocazione di Jean Butez del Como. Il portiere classe '95 era stato convocato nella scorsa pausa, pur senza scendere in campo, al posto di Robin Risser del Lens che era rimasto fuori per un infortunio. Con il suo recupero il ct Zinedine Zidane ha così deciso di fare a meo del comasco nonostante stia disputando un'altra stagione di altissimo livello con i lariani.

Le scelte di Zidane per la porta

Il ct ha infatti deciso di puntare su due profili giovani alle spalle del titolare Mike Maignan come appunto Risser, classe 2004, e Guillaume Restes, classe 2005, del Tolosa. Scelte fatte in ottica futura con i due portieri che dunque potrebbero crescere alle spalle del calciatore del Milan da qui almeno fino al prossimo Europeo e forse al Mondiale del 2030.

La spiegazione di Dugarry

Su questo dibattito è intervenuto l'ex attaccante Christophe Dugarry, ex compagno sia del ct sia di quel Fabien Barthez che è nello staff di Zidane, spiegando i motivi di questa scelta: "La strategia adottata è quella di rimettere in carreggiata Maignan nel miglior modo possibile, facendo crescere alle sue spalle due giovani giocatori. Barthez e Zidane pensano che i due convocati abbiano un grande potenziale e credono in loro. - spiega l'ex nazionale transalpino a RMC - I due pensano a lungo termine e sanno che Maignan sarà il titolare per i prossimi Europei e forse anche per il Mondiale. Proprio in vista di questo appuntamento stanno cercando un possibile titolare e dunque chiamare un 31enne che gioca nel Como, per quanto bravo possa essere, non è all'ordine del giorno. Non c'è bisogno di cercare un titolare in questo momento, ma uno che possa farlo in futuro".