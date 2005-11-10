Como, Fabregas: "La Champions non perdona nessuno, la nostra lista però è limitata"

L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita contro il Feyenoord. Le sue parole: "Baturina e Paz sono schierati in un modo, poi come il campo ti fa trovare gli spazi è un'altra. La nostra lista Champions è limitata. Addai, Caqueret e Kean non possono giocare e dobbiamo fare dei cambiamenti e prepararci anche per la Serie A. Vediamo come va oggi. L'abbiamo provata in base a come difendono loro".

Paz stasera è capitano, è un altro step per lui.

"Sì, non lo sapevo me l'hanno detto prima. E' un altro step, la cosa bella per noi è che negli ultimi tre anni ci sono stimoli nuovi".

Sulla scelta dei terzini.

"Mi fido di quello che vedo, della mia esperienza come giocatore e allenatore. La Champions non perdona nessuno, ci sono momenti in cui bisogna avere stabilità. Smolcic e Valle hanno giocato sempre, noi proviamo a portare qualcosa in più in ogni partita. Per me ad esempio è difficile giocare contro la Roma ma non abbiamo avuto paura".