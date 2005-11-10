Confermato il forfait di Kean: i 26 convocati di Fabregas per Como-Roma di domani
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Dimitri Conti
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Oggi alle 19:14Serie A
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10.10.2026 19:14Serie A
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Domani all’ora di pranzo il Como ospita la Roma per quello che sarà il big match di alta classifica della 6^ giornata di Serie A. Come da previsione, e da annuncio polemico di Fabregas in conferenza stampa, assente l’attaccante Kean per via di nuove complicazioni alla zona della tibia, già oggetto di infortuni negli scorsi anni. Per il resto, niente di particolare da segnalare. Di seguito i 26 giocatori convocati da Fabregas per Como-Roma.
Portieri: Butez, Vigorito, Sanchez.
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Goldaniga, Couto, Smolcic, Kambwala, Chalobah.
Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Lahdo, Baturina, Ricci, Liberali.
Attaccanti: Douvikas, Paz, Diao, Rodriguez, Addai.
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