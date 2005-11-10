Conte parla del suo futuro. Il riferimento sembra più al Manchester United che alla Juventus

Antonio Conte è tornato a parlare. E lo ha fatto ripercorrendo alcune tappe importanti della sua carriera, specialmente legata all'Inghilterra. In Premier League dove ha allenato il Tottenham e vinto un campionato col Chelsea e dove, senza girarci troppo intorno, potrebbe tornare in un futuro neanche così lontano. E proprio nelle ultime parole pubbliche, Conte parla delle caratteristiche che dovrà avere il suo nuovo club. Non cita il nome, o i nomi, ma qualcosa si può leggere fra le pieghe dei suoi ragionamenti.

I riferimenti di Antonio Conte

"Se ne valesse la pena valuterei anche di entrare a stagione in corso. Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove sai bene che non vai per partecipare". Una visione nitida, che senza particolari esercizi di fantasia sembra portare diritta al Manchester United. Un club glorioso, storico, che però non vince qualcosa di importante da tanto, troppo tempo.

Il Manchester United ha tutti i requisiti

D'accordo, negli ultimi anni sono arrivati alcuni successi in FA Cup e nel Community Shield, così come una Europa League nel 2017. Ma l'ultimo successo in Premier League risale al 2013, quasi 14 anni fa. Una vita, per chi ha in bacheca 20 Premier League. L'ultima Champions League? Nel 2008, quasi 20 anni fa. Insomma il Manchester United è, o almeno sembra, incarnare perfettamente quella voglia di rispolverare la storia espressa da Conte. Molto più della Juventus, il cui ultimo Scudetto risale al 2020.