Premier League, l'Arsenal vince in rimonta sul Leeds: a segno anche Calafiori
Tommaso Maschio
Dopo il gol in Nazionale, Riccardo Calafiori fa il bis anche nella prima gara della sesta giornata di Premier League contribuendo alla rimonta del suo Arsenal contro il Leeds. Gli ospiti infatti passano in vantaggio al 55° con Justin, ma dopo appena sette minuti il difensore italiano trova il pari. Tocca poi a Bruno Guimaraes segnare il gol vittoria al 70°. Con questo successo i londinesi agganciano momentaneamente a quota 15 il Manchester City in vetta alla classifica.
La 6ª giornata di Premier League
Sabato 10 ottobre
Arsenal – Leeds 2-1
55’ Justin (L), 62’ Calafiori (A), 70’ Bruno Guimaraes (A)
Aston Villa - Brentford ore 16:00
Chelsea - Bournemouth ore 16:00
Ipswich - Fulham ore 16:00
Sunderland - Brighton ore 16:00
Manchester United - Tottenham ore 18:30
Domenica 11 ottobre
Crystal Palace - Nottingham Forest ore 15:00
Hull City - Everton ore 15:00
Liverpool - Manchester City ore 17:30
Lunedì 12 ottobre
Coventry - Newcastle United ore 21:00
La classifica di Premier League
1. Manchester City - 15 punti
2. Arsenal - 15 punti*
3. Brighton - 10 punti
4. Brentford - 9 punti
5. Leeds - 9 punti*
6. Liverpool - 9 punti
7. Everton - 9 punti
8. Hull City - 8 punti
9. Newcastle - 8 punti
10. Chelsea - 7 punti
11. Ipswich - 6 punti
12. Manchester United - 5 punti
13. Nottingham - 5 punti
14. Sunderland - 4 punti
15. Crystal Palace - 4 punti
16. Aston Villa - 4 punti
17. Bournemouth - 3 punti
18. Coventry - 3 punti
19. Fulham - 2 punti
20. Tottenham - 2 punti
* una partita in più