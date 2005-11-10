C'è un dirigente in Brasile che è stato accostato ad alcuni club italiani e che recentemente ha vinto ancora. José Boto ha festeggiato con il Flamengo il Campeonato Brasileiro Serie A e ha arricchito ulteriormente il suo palmares, diventando così ancora più ambito anche in Europa. Già il Milan di Gerry Cardinale, prima di virare su Markus Krosche, ci aveva pensato la scorsa estate.

Tutti i trofei

Boto è stato capace di vincere 5 volte la Liga Portugal con il Benfica, 3 volte il titolo nazionale con lo Shakhtar Donetsk e 2 quello brasiliano con il Flamengo, per un totale di 10 successi. Ciò che rende la sua impresa ancora più grande è essere riuscito a farlo con 7 allenatori diversi: Jorge Jesus e Rui Vitoria in Portogallo, Paulo Fonseca, Luis Castro e Roberto De Zerbi in Ucraina e Filipe Luis e Leonardo Jardim al Mengao. A questi vanno aggiunti anche 1 Copa Libertadores, 1 Supercoppa Brasiliana, 2 Coppe di Portogallo, 6 Coppe di Lega Portoghese, 1 Coppa di Ucraina e 1 Supercoppa Ucraina.

Ora è pronto per una nuova avventura

Boto ormai ha un curriculum di tutto rispetto, si è affermato nel tempo e la testimonianza sono le 22 coppe che ha sollevato in carriera, ma anche quelle sfiorate, come il Mondiale per Club o le due Europa League, tornei persi in finale. Nonostante sia già in una big, potrebbe tornare nel nostro continente e cimentarsi in un'esperienza in una società che milita in uno dei principali campionati d'Europa. I sondaggi non mancano, le offerte arriveranno presto: chissà che non possa lavorare proprio in Italia, dove le proprietà puntano sempre di più su direttori sportivi stranieri.