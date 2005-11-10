Elezioni presidenziali AIA, ok tutti e tre i candidati. Pacifici favorito su Massini e Pisacreta

Gli organi dell’AIA hanno verificato i requisiti delle candidature presentate in vista delle prossime elezioni presidenziali, che si terranno questo sabato, 10 ottobre, a Roma. Sono stati ritenuti in regola tutti e tre i candidati alla successione dell’ex presidente Antonio Zappi - il cui ricorso cautelare al TAR Lazio contro la decadenza sarà deciso nella giornata di domani -, con Carlo Pacifici al momento favorito sul vicepresidente vicario uscente Francesco Massini e su Narciso Pisacreta, in quest’ordine. Di seguito le liste complete.

Lista Carlo Pacifici

* A.B. Carlo Pacifici – Candidato alla carica di Presidente AIA (scheda depositata il 2 ottobre 2026 unitamente al documento programmatico)

* A.B. Alfredo Trentalange – Candidato alla carica di Vicepresidente Vicario AIA

* A.B. Stefano Archinà – Candidato alla carica di Vicepresidente AIA

* O.A. Sue Ellen Salvatore – Candidata alla carica di Componente Comitato Nazionale Macro Regione Nord

* A.B. Katia Senesi – Candidata alla carica di Componente Comitato Nazionale Macro Regione Centro

* O.A. Margherita Perrucci – Candidata alla carica di Componente Comitato Nazionale Macro Regione Sud

Lista Narciso Pisacreta

* A.B. Narciso Pisacreta – Candidato alla carica di Presidente AIA (scheda depositata il 2 ottobre 2026 unitamente al documento programmatico)

* A.B. Marco Falso – Candidato alla carica di Vicepresidente Vicario AIA

* A.B. Emanuele Marchesi – Candidato alla carica di Vicepresidente AIA

* O.A. Angela Francesca Megna – Candidata alla carica di Componente Comitato Nazionale Macro Regione Nord

* A.E. Brenda Mosca – Candidata alla carica di Componente Comitato Nazionale Macro Regione Centro

* A.B. Silvia Tea Spinelli – Candidata alla carica di Componente Comitato Nazionale Macro Regione Sud

Lista Francesco Massini

* A.B. Francesco Massini – Candidato alla carica di Presidente AIA (scheda depositata il 5 ottobre 2026 unitamente al documento programmatico)

* A.B. Michele Affinito – Candidato alla carica di Vicepresidente Vicario AIA

* A.B. Francesco Carrieri – Candidato alla carica di Vicepresidente AIA

* A.B. Marinella Caisutti – Candidata alla carica di Componente Comitato Nazionale Macro Regione Nord

* A.B. Valentina Finzi – Candidata alla carica di Componente Comitato Nazionale Macro Regione Centro

* A.B. Valentina Garoffolo – Candidata alla carica di Componente Comitato Nazionale Macro Regione Sud