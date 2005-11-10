Elmas e Pasalic sono tornati al lavoro a Zingonia. Le ultime sull'Atalanta in vista del Venezia

In vista della 6ª giornata di Serie A, che vedrà l'Atalanta sfidare il Venezia, nella giornata di oggi la squadra nerazzurra ha proseguito la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo una doppia sessione di allenamento.

Per i nerazzurri - si legge nel report ufficiale del club - la seduta del mattino ha previsto un’attivazione inziale e delle esercitazioni divisi per reparti. Nel pomeriggio, la squadra ha invece svolto un’attivazione tecnica e delle partitelle a tema su campo ridotto. Dopo gli impegni con le rispettive nazionali anche Elmas e Pasalic sono tornati al lavoro a Zingonia a disposizione di mister Sarri e del suo staff.

Terapie per Kossounou e Pompei, Terapie e palestra per Hien, mentre per Raspadori e Sulemana terapie, palestra e lavoro individuale in campo. Domani, venerdì 9 ottobre, giornata di scarico e lavoro individuale al Centro Bortolotti.