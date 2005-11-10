Francia, litigio tra Mbappé e Dembelé: c'entra il Pallone d'Oro. Pesa l'assenza di Thuram

Il raduno della Francia è iniziato ufficialmente a Clairefontaine, con il commissario tecnico Zinedine Zidane costretto a gestire una serie di defezioni pesanti prima delle sfide di Nations League contro Italia e Turchia. Pierre Kalulu, Marcus Thuram e Aurélien Tchouameni sono finiti ko, ma l'attenzione del nuovo selezionatore è rivolta alla gestione di Kylian Mbappé, atteso a un cambio tattico importante: vista l'assenza di Ousmane Dembélé, l'attaccante del Real Madrid dovrebbe infatti essere impiegato come prima punta centrale anziché sulla fascia sinistra, riprendendo l'esperimento interrotto a settembre dopo meno di un'ora a causa dell'infortunio al ginocchio patito in Turchia.

Che succede

Sul piano dello spogliatoio, la posizione del capitano appare tuttavia più complessa e isolata rispetto al passato. Secondo quanto rivelato da L'Équipe, la campagna per il Pallone d'Oro ha incrinato i rapporti tra il madrileno e Dembélé, sfociati in un gelo evidente. L'esterno parigino non avrebbe infatti risposto a un messaggio WhatsApp inviatogli da KM10 per chiarire le divergenze, reazione giudicata sproporzionata dal capitano Bleus ma che ha lasciato strascichi evidenti all'interno del gruppo transalpino.

Manca un "ponte"

A complicare le cose per Mbappe si aggiunge la mancanza della sua abituale "guardia scelta" e il forfait del connazionale Marcus Thuram, figura chiave nel fare da ponte tra i diversi componenti della rosa. I tentativi di Mbappé di riavvicinarsi a compagni e membri dello staff sono stati talvolta percepiti come insoliti o opportunistici da uno spogliatoio in continua evoluzione. Intanto, il classe '98 resta consapevole che la sua forza passerà innanzitutto attraverso l'impatto sul terreno di gioco, dove punta a trascinare di nuovo i Bleus per ricompattarsi con il resto della squadra.