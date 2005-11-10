Riunito martedì 17 novembre 2026, il Comitato esecutivo della Federcalcio francese (FFF) ha approvato all'unanimità la candidatura del proprio presidente, Philippe Diallo, alla guida della FIFA. L'elezione è in programma a marzo 2027.

Il voto del Comitato esecutivo testimonia la fiducia riposta in Diallo e riflette la volontà condivisa della FFF di assumere un ruolo attivo nelle responsabilità che riguardano il futuro del calcio mondiale.

Il calcio internazionale sta attraversando una fase decisiva della propria storia. Le difficoltà che interessano la sua governance richiedono lucidità e senso di responsabilità. Tra le priorità indicate dalla Federcalcio francese figurano il ripristino della fiducia, la tutela dell'universalità del calcio, il recupero della credibilità della FIFA e la centralità dello sviluppo del movimento in tutte le aree del mondo.

È in questo scenario che, lunedì 16 novembre, le federazioni nazionali europee rappresentate nel Comitato esecutivo UEFA e nel Consiglio FIFA hanno invitato Philippe Diallo a presentare la propria candidatura, garantendogli il loro sostegno unanime. Accettando l'invito, il presidente della FFF ha raccolto la volontà di aprire un nuovo capitolo nella governance del calcio mondiale.