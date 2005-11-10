Il calciomercato di gennaio si avvicina e tra le squadre di Serie A che vengono pronosticate come più attive rispetto ad altre trova un posto anche il Napoli. Che, tra le altre cose, pensa anche di intervenire sul fronte portiere, probabilmente allarmato dall'infortunio recente patito da Meret, che rientrerà solo nel 2027.

Morisco, tentativo a gennaio

L'ultimo nome uscito arriva dal Brasile e conduce alla figura di Pedro Morisco, classe 2004 di proprietà del Coritiba che è finito nel mirino del Napoli. Qualcosa di più che solo un interessamento: nei prossimi giorni il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe mettere sul piatto la propria offerta per il giocatore, con l'intento di anticipare la folta concorrenza. In Italia Morisco piace anche a Juventus e Atalanta, ma è all'estero che il portiere riscuote maggiori interessi. L'idea del Coritiba sarebbe di trattenerlo fino a giugno, da capire se resisteranno alle sirene.

Occhio anche a Palmisani

Attenzione però anche alla pista per il futuro, perché nel taccuino del direttore sportivo azzurro Manna ci sarebbe ben fisso in alto il nome di Lorenzo Palmisani (nell'immagine), estremo difensore del Frosinone che si sta ben disimpegnando in questo inizio di stagione. Una pista, questa, che sembra però più percorribile a giugno che adesso.