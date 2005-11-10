Genoa, la sosta porta un altro ko: anche Sow ai box, con la Fiorentina si scalda Traoré

Il Genoa si presenta alla ripartenza del campionato con diverse assenze. La sosta per le Nazionali ha dato diversi segnali in positivo, come il gol di Osmajic, ma ha tolto in quanto ad effettivi. Mister Daniele De Rossi infatti non solo ha perso Meichtry, rientrato in anticipo dalla Svizzera Under 21, ma non avrà a disposizione nemmeno Djibril Sow, infortunatosi con la Nazionale maggiore elvetica. Una situazione che comporta un cambio di effettivi in mediana alla luce della forma fisica di Hamed Traoré.

Le parole di De Rossi

E proprio sull'ex centrocampista del Sassuolo, il tecnico rossoblù si è espresso in conferenza: "Traoré è pronto a giocare. La nostra lettura è la ricerca di condizione che sta facendo con noi. Si mette a disposizione sapendo che a centrocampo copre tanti metri ma la risposta avuta a Bucarest è stata importante ora dobbiamo vedere che partita dovremo fare con la Fiorentina e in futuro. Lui è stato fermo molto tempo, è rientrato ma ha avuto un qualcosa che gli faceva sentire dolore. Abbiamo cercato di reinserirlo senza forzare troppo il rientro, a Bucarest ha dimostrato di essere in una condizione migliore di quanto sperassimo".

Le opzioni a centrocampo

Il giocatore arrivato all'ombra della Lanterna si scalda dunque per un posto da titolare al fianco di Frendrup per il match contro la Fiorentina di domani pomeriggio. Il terzo di centrocampo dovrebbe essere ancora una volta Tommaso Baldanzi che ricoprirà il ruolo di mezzala di inserimento.