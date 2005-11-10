All'indomani della sfida contro l'Italia, vissuta senza scendere in campo, Romelu Lukaku ha annunciato la fine della sua avventura con la nazionale belga. L'attaccante classe 1993 ha affidato ai social il suo messaggio d'addio, chiudendo un capitolo iniziato nel marzo 2010, quando aveva appena 16 anni. Un percorso lungo 16 anni, attraverso sette grandi competizioni internazionali e sempre con un ruolo da protagonista nella generazione più importante della storia dei Diavoli Rossi.

il messaggio di Lukaku

"In questi 16 anni ho dato tutto quello che avevo per la nazionale. Ho attraversato ogni emozione possibile", ha scritto Lukaku nel suo messaggio pubblicato su Instagram. Il centravanti ha poi voluto ringraziare compagni, allenatori e tifosi: "Ho giocato con compagni straordinari ai quali sarò sempre grato. Voglio ringraziare tutti gli allenatori per avermi spinto e aver avuto fiducia in me. È stato un bellissimo viaggio, mi sono goduto ogni singolo momento".

Quattro Mondiali e tre Europei disputati, con il Belgio è arrivato fino al terzo posto nella Coppa del Mondo 2018 in Russia, miglior risultato di sempre della nazionale nella competizione.

94 gol, il miglior marcatore della storia belga

I numeri raccontano il peso avuto da Lukaku con la maglia dei Diavoli Rossi. Dal debutto contro la Croazia del 3 marzo 2010 fino all'ultima apparizione, l'attaccante ha collezionato 135 presenze e segnato 94 reti, diventando il miglior bomber nella storia della nazionale. Ai Mondiali ha realizzato 8 gol in 17 partite: uno nel 2014, quattro nel 2018 e tre nel 2026, diventando il miglior marcatore belga nella storia della Coppa del Mondo. Agli Europei il bilancio è invece di 6 reti in 14 presenze, con quattro gol nell'edizione del 2021. "Sono in pace con la mia decisione di fermarmi qui. Non dimenticherò mai quei momenti. È stato incredibile, emozionante e sono grato per tutto", ha concluso Big Rom.